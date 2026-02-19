(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
São Carlos

Engavetamento com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na WL

19 Fev 2026 - 08h38Por Da redação
Engavetamento com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na WL - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um engavetamento envolvendo cinco veículos de pequeno porte foi registrado na manhã desta quinta-feira (19) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 233, no sentido interior-capital, próximo à base da Polícia Rodoviária.

De acordo com as informações, devido ao congestionamento no trecho, os veículos acabaram colidindo sucessivamente. O acidente resultou em danos materiais e duas pessoas ficaram feridas.

As vítimas, um homem e uma mulher, foram socorridas pela equipe da concessionária que administra a rodovia, por meio da Unidade de Suporte Avançado (USA), e encaminhadas com ferimentos leves à Santa Casa de São Carlos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e realizaram os procedimentos de segurança, como o desligamento das baterias dos veículos para evitar risco de curto-circuito, além de outras medidas preventivas. A concessionária também fez a sinalização da via para evitar novos acidentes.
A Polícia Militar Rodoviária compareceu para o registro da ocorrência.

