segunda, 02 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Enfermeira Ã© vÃ­tima de roubo ao chegar para trabalhar na UPA Cidade Aracy

02 Mar 2026 - 08h25Por Jessica CR
Viatura UPA Cidade Aracy - CrÃ©dito: SCAViatura UPA Cidade Aracy - CrÃ©dito: SCA

Uma enfermeira da UPA Araci foi vítima de roubo na manhã desta segunda-feira (2), ao chegar para assumir o plantão na unidade, localizada no bairro Cidade Aracy.

De acordo com as informações, a profissional estacionava seu veículo, um Nissan Kicks branco, placas GEH0J67, em frente ao portão de entrada dos funcionários, quando foi surpreendida por dois indivíduos, sendo um deles armado com um revólver.

Os criminosos entraram em luta corporal com a vítima na tentativa de pegar sua bolsa. A enfermeira gritou por socorro, momento em que funcionários do SAMU — cuja base funciona dentro da própria UPA — perceberam a ação. Durante o crime, o suspeito armado chegou a apontar a arma na direção de uma funcionária do serviço, que correu para o interior da unidade e acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

O guarda municipal que atua na unidade foi acionado, porém naquele momento estava no interior da UPA, em seu ponto fixo, realizando a segurança do prédio. Quando as equipes chegaram ao portão, os suspeitos já haviam fugido.
Um dos indivíduos fugiu a pé. O outro, que estava armado, levou o veículo da

vítima no sentido do bairro Aracy 1. Além do carro, também foram levados o celular e um cartão bancário da enfermeira.
A ocorrência foi registrada e equipes realizam patrulhamento na tentativa de localizar o veículo e os autores do crime.

