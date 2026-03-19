Mercedes-Benz do empresÃ¡rio foi encontrada em uma lagoa na cidade de IbatÃ© - CrÃ©dito: Lourival Izaque/arquivo

O empresário de 29 anos acusado de matar a tiros um comerciante, proprietário de uma adega no bairro Santa Angelina, foi julgado pelo Tribunal do Júri nesta quarta-feira (18), em São Carlos.

Após a análise do caso, os jurados consideraram o réu culpado pelo crime. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, sendo 12 anos em regime fechado e 3 anos em regime aberto. Após a leitura da sentença, o empresário foi reconduzido à penitenciária, onde já aguardava o julgamento.

Entenda o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi antecedido por um desentendimento entre a vítima e o acusado. Testemunhas relataram que ambos já haviam tido conflitos anteriores.

A discussão teria sido motivada pela suspeita de furto de dinheiro de dentro do veículo do empresário, que, segundo relatos, havia deixado o carro estacionado em frente ao estabelecimento e entregue as chaves ao comerciante.

No dia seguinte, ao perceber que o veículo havia sido revirado e que uma quantia em dinheiro havia desaparecido, o empresário retornou ao local exigindo acesso às imagens das câmeras de segurança. Diante da recusa da vítima em fornecer as gravações, houve uma nova discussão.

Durante o confronto, o acusado sacou uma pistola e efetuou dois disparos contra o comerciante. Em sua versão apresentada à polícia, ele alegou que a vítima teria feito menção de sacar uma arma.

Fuga e apreensões

Após o crime, o empresário fugiu para a cidade de Ibaté, onde posteriormente se entregou à polícia com o acompanhamento de seu advogado.

Ele confessou ter descartado a arma utilizada no crime e o veículo — uma Mercedes-Benz preta — em uma lagoa na área rural do município.

O carro e a pistola foram localizados pelo Corpo de Bombeiros na manhã do dia 7, após buscas iniciadas na noite anterior. Os itens foram retirados da Lagoa do Bicudo com apoio de mergulhadores e apreendidos pela Polícia Militar.

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