Carro capota após colisão na SP-215; quatro pessoas ficam feridas

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (20), no km 149 da SP-215, no trevo de acesso à estrada do Broa, no sentido bairro Cidade Aracy à Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, uma Volkswagen Saveiro, uma Ford EcoSport e uma motocicleta Honda CG seguiam no mesmo sentido, quando o trânsito passou a fluir lentamente nas proximidades do trevo.

Segundo relatos, a Saveiro teria realizado uma ultrapassagem e, ao retornar para sua faixa, acabou colidindo na traseira da EcoSport. Com o impacto, a motorista da EcoSport perdeu o controle da direção. A motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão. Na sequência, a EcoSport capotou e parou sobre a moto.

Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas. Na EcoSport estavam quatro ocupantes; três precisaram de atendimento médico e uma sofreu apenas ferimento na mão, sem necessidade de encaminhamento hospitalar. O motociclista também teve ferimentos leves. O condutor da Saveiro não se feriu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do tráfego.

A faixa no sentido Cidade AracyWashington Luís ficou parcialmente interditada até a remoção dos veículos e o socorro às vítimas, que foram encaminhadas com ferimentos leves à Santa Casa de São Carlos.

