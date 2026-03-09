Dupla Ã© presa em flagrante por furto de fios e metais em prÃ©dio de antigo banco no Centro

Viatura plantÃ£o policial -

Dois homens, de 30 e 31 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (9) suspeitos de furtar fios e materiais metálicos de um prédio comercial abandonado no Centro de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 após uma denúncia de furto em andamento em um imóvel localizado na Rua Major José Inácio. O prédio, que anteriormente funcionava como uma agência bancária, atualmente está desocupado.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou um dos suspeitos na porta do prédio com uma mochila. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram o segundo homem escondido dentro do antigo cofre da agência.

Com os dois foram encontrados cabos de cobre, fiações, torneiras, peças metálicas e partes de mangueiras de incêndio, além de ferramentas utilizadas na ação, como alicates e luvas.

Segundo o registro policial, os suspeitos admitiram que pretendiam vender os materiais, que teriam sido retirados do interior do prédio.

Os dois homens foram conduzidos ao plantão policial, onde o caso foi registrado como furto qualificado pelo concurso de pessoas. Em seguida, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem da Cadeia Pública, onde permanecem à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Leia TambÃ©m