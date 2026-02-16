(16) 99963-6036
segunda, 16 de fevereiro de 2026
Segurança

Dupla é presa em flagrante por furto de fiação de telefonia na Vila Prado

16 Fev 2026 - 10h19Por Da redação
Crédito: SCA

Dois homens, de 32 e 41 anos, foram detidos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (16) suspeitos de furtar fiação de telefonia no bairro Vila Prado.

Segundo informações, funcionários de uma empresa de telefonia realizavam rondas pela região da Rua Joaquim Evangelista de Toledo, devido ao registro frequente de furtos de cabeamento, quando flagraram os indivíduos arrancando fios de um poste. Diante da situação, a equipe acionou apoio de outros colaboradores e passou a acompanhar os suspeitos.

Por volta das 5h, os dois foram abordados na linha férrea, ao lado do CDHU, enquanto queimavam os cabos para retirar o cobre e posteriormente vendê-lo. Seguranças da empresa conseguiram contê-los até a chegada da Polícia Militar.

Com os suspeitos foram apreendidas ferramentas utilizadas na ação, como turquesa, faca e chave de fenda. Parte da fiação já havia sido queimada, e outra porção estava sendo preparada para o mesmo processo.
Os dois homens — que estariam em situação de rua — foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

