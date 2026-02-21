(16) 99963-6036
Dupla é detida com televisão e objetos de procedência duvidosa na Vila Marcelino

21 Fev 2026 - 07h28Por Da redação
Crédito: divulgação

Dois homens foram detidos na madrugada deste sábado (21), por volta das 00h12, na Rua Fagundes Varela, na Vila Marcelino, após serem flagrados transportando diversos objetos pela via pública.

De acordo com informações, a equipe foi acionada por um vigilante do bairro, que relatou ter visto dois indivíduos caminhando pela rua carregando vários itens, entre eles uma televisão de aproximadamente 50 polegadas. Diante da suspeita, as viaturas se deslocaram imediatamente até o local para averiguação.

Durante a abordagem, um dos suspeitos, de 46 anos, foi identificado. Em busca pessoal e averiguação, os agentes localizaram com a dupla uma televisão marca LG de 50 polegadas, diversas cédulas e moedas antigas, um jogo de tesouras, extensões elétricas, além de um alicate e uma torquesa.

Como os objetos apresentavam procedência duvidosa e os abordados não souberam comprovar a origem dos materiais, ambos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), juntamente com os itens apreendidos.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que adotou as providências cabíveis.

