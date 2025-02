Dupla de adolescentes é flagrada com moto furtada no Residencial Itatiaia

Compartilhar no facebook

Dono ainda não tinha feito queixa sobre o furto, mas teve a moro recuperada - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes (um com 16 anos que estava pilotando e outro de 15 anos, na garupa) foram flagrados em uma moto furtada na manhã desta segunda-feira, 10, na Avenida Capitão Riyoichi Ueno, no Residencial Itatiaia.

A dupla levantou suspeitas e uma equipe da CGP 2 da Polícia Militar fez abordagem e após pesquisa constataram que a moto seria produto de furto ocorrido por volta das 21h30 deste domingo, 9, na Avenida Morumbi com a rua Júlio Riso, no Jardim Morumbi, mas a vítima ainda não tinha prestado queixa. Indagados, os infratores não souberam explicar a posse e origem do veículo que foi apreendido e posteriormente restituído ao dono. Já os adolescentes ficaram à disposição da autoridade policial.

