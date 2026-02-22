Dupla causa prejuízo de mais de R$ 3 mil em farmácia

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto foi registrado em uma farmácia localizada na Avenida São João, na região central de Ibaté, na noite de sexta-feira (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens — um aparentando cerca de 30 anos e outro aproximadamente 40 anos — teriam participado da ação.

Segundo o relato, o homem mais jovem entrou no estabelecimento e foi até o balcão ao fundo da loja, onde questionou a possibilidade de adquirir medicamento controlado apenas com foto da receita. Após ser informado de que não seria possível, afirmou que aguardaria o envio do receituário digital.

Em seguida, ele pegou uma cesta e se dirigiu ao setor de dermocosméticos. Funcionários relataram que, naquele momento, não houve qualquer atitude que levantasse suspeita. Cerca de duas horas depois, foi constatada a falta de diversos produtos.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, a gerência verificou que o suspeito colocou diversos itens na cesta e, posteriormente, escondeu os produtos na prateleira de fraldas geriátricas. Pouco depois, um segundo homem entrou na loja, foi até o mesmo local, recolheu os produtos e os colocou em uma sacola de papel. Após a ação, os dois deixaram o estabelecimento e seguiram em direções opostas.

Entre os itens subtraídos estão dermocosméticos, vitaminas e protetores solares, totalizando prejuízo superior a R$ 3 mil.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

