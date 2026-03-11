Duas pessoas morrem em grave acidente na SP-215; veja fotos

CrÃ©dito: SCA

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (11) na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), no na região Dourado.

De acordo com as primeiras informações, um veículo Corsa e uma caminhonete colidiram frontalmente. As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

Duas pessoas que estavam no Corsa não resistiram aos ferimentos. Uma das vítimas chegou a ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Ribeirão Bonito, mas acabou falecendo.

Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente e foram socorridas para a Santa Casa de São Carlos. Até o momento, o estado de saúde delas não foi divulgado.

O local do acidente passou por perícia e a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que irá apurar as causas da colisão.

