(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Segurança

Droga é encontrada na mochila de criança de 3 anos em escola municipal de São Carlos

05 Dez 2025 - 08h25Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
DIG/Dise - DIG/Dise -

Uma ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira (4), mobilizou a Guarda Municipal e a Polícia Civil após a diretora de uma escola municipal localizada no Jardim Pacaembu, em São Carlos, encontrar entorpecentes dentro da mochila de uma criança de 2 anos e 7 meses.

Segundo o boletim de ocorrência, o material foi localizado durante a verificação rotineira de mochilas, procedimento adotado para conferir itens pessoais como fraldas e roupas. No bolso lateral, foi encontrado um pequeno recipiente plástico com pó branco semelhante a cocaína, além de um dichavador e papel de seda, itens comumente utilizados para consumo de drogas.

A Guarda Municipal foi acionada por volta das 9h25 e se deslocou até a unidade de ensino O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil por meio da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), onde será submetido à análise.

Ninguém foi detido. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

Leia Também

Mulher fica inconsciente após colisão entre carro e moto na Vila Costa do Sol
Segurança09h09 - 05 Dez 2025

Mulher fica inconsciente após colisão entre carro e moto na Vila Costa do Sol

Gestante denuncia agressões do irmão em São Carlos
Segurança08h21 - 05 Dez 2025

Gestante denuncia agressões do irmão em São Carlos

Casal é detido com fios furtados próximo à Biblioteca Amadeu Amaral
Segurança06h45 - 05 Dez 2025

Casal é detido com fios furtados próximo à Biblioteca Amadeu Amaral

DIG identifica entregador e atleta de Karatê morto a tiros em São Carlos
Delegado descarta latrocínio e pede informaçõ05h59 - 05 Dez 2025

DIG identifica entregador e atleta de Karatê morto a tiros em São Carlos

Incêndio atinge garagem repleta de materiais recicláveis na Vila Nery
Pegou Fogo22h44 - 04 Dez 2025

Incêndio atinge garagem repleta de materiais recicláveis na Vila Nery

Últimas Notícias