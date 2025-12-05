Droga é encontrada na mochila de criança de 3 anos em escola municipal de São Carlos

DIG/Dise -

Uma ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira (4), mobilizou a Guarda Municipal e a Polícia Civil após a diretora de uma escola municipal localizada no Jardim Pacaembu, em São Carlos, encontrar entorpecentes dentro da mochila de uma criança de 2 anos e 7 meses.

Segundo o boletim de ocorrência, o material foi localizado durante a verificação rotineira de mochilas, procedimento adotado para conferir itens pessoais como fraldas e roupas. No bolso lateral, foi encontrado um pequeno recipiente plástico com pó branco semelhante a cocaína, além de um dichavador e papel de seda, itens comumente utilizados para consumo de drogas.

A Guarda Municipal foi acionada por volta das 9h25 e se deslocou até a unidade de ensino O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil por meio da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), onde será submetido à análise.

Ninguém foi detido. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

