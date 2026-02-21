(16) 99963-6036
Furto de fiação termina com dois detidos e um suspeito foragido em Água Vermelha

21 Fev 2026 - 09h48Por Jessica CR
Furto de fiação termina com dois detidos e um suspeito foragido em Água Vermelha - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um flagrante de furto de fiação de telefonia foi registrado na manhã deste sábado (21), na área rural atrás do barracão da Electrolux, no distrito de Água Vermelha.

Segundo informações, a equipe policial recebeu uma denúncia via COPOM relatando um furto em andamento. Ao chegar rapidamente ao local, os policiais avistaram três indivíduos praticando o crime.

Durante a aproximação da viatura, um dos suspeitos conseguiu fugir por uma área de mata próxima, não sendo possível sua detenção até o momento. Os outros dois homens, de 29 e 37 anos, foram abordados ainda na prática do furto.
No local, também foi encontrado um veículo Fiat Uno branco, que estava carregado com grande quantidade de cabeamento de telefonia já retirado.

Após consulta aos antecedentes, foi constatado que o suspeito de 29 anos possuía dois mandados de prisão em aberto — um pelo artigo 155 (furto) e outro de natureza civil, possivelmente relacionado a pensão alimentícia.

Os dois detidos foram conduzidos à CPJ de São Carlos, onde foram apresentados à autoridade policial e permaneceram à disposição da Justiça.

 

