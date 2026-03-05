(16) 99963-6036
DISE apreende drogas escondidas em terreno prÃ³ximo a escola em SÃ£o Carlos

05 Mar 2026 - 19h59
DISE apreende drogas escondidas em terreno prÃ³ximo a escola em SÃ£o Carlos -

Polícia Civil apreende drogas escondidas em terreno próximo a escola em São Carlos

Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Guarda Municipal resultou na apreensão de diversas porções de drogas na tarde desta quinta-feira (5), nas proximidades de uma escola estadual em São Carlos.

De acordo com informações do Departamento de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) receberam uma denúncia anônima indicando que entorpecentes estariam escondidos em um terreno nas imediações da unidade de ensino.

Diante das informações, os agentes realizaram diligências no local com o apoio da equipe do Canil da Guarda Municipal. Durante a varredura na área, com o auxílio de um cão farejador, foram localizadas diversas porções de drogas escondidas no terreno.

Ao todo, foram apreendidas 31 porções de skunk, 112 microtubos contendo cocaína, 108 porções de maconha e aproximadamente 729 gramas de maconha a granel.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à sede da DISE de São Carlos, onde foi apresentado para registro da ocorrência. As substâncias também foram enviadas para exames periciais, e o caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo entorpecente.

