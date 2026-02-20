(16) 99963-6036
sexta, 20 de fevereiro de 2026
Operação

DISE apreende drogas em imóvel abandonado no Jardim Hikare

20 Fev 2026 - 14h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
DISE apreende drogas em imóvel abandonado no Jardim Hikare -

O Departamento de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, por meio da Delegacia Seccional de São Carlos, divulgou nesta quinta-feira (20) o resultado de uma ação realizada durante a operação “Pré-Carnaval”.

A ofensiva, coordenada pelo DEINTER-3, contou com a atuação de policiais civis da D.I.S.E. (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São Carlos.

Durante diligências veladas no bairro Jardim Hikare, para apuração de denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas, os investigadores localizaram entorpecentes em uma residência em aparente estado de abandono.

No imóvel, foram apreendidas 23 porções de cocaína, um tijolo e porções menores de maconha, totalizando 869 gramas da droga, além de uma balança de precisão e um aparelho celular.

O material foi encaminhado para a unidade especializada, que dará continuidade às investigações para a identificação da autoria delitiva e demais providências de Polícia Judiciária.

Leia Também

Polícia Civil do Paraná cumpre mandado e apreende moto furtada em São Carlos 5
Segurança11h08 - 20 Fev 2026

Polícia Civil do Paraná cumpre mandado e apreende moto furtada em São Carlos 5

Acidente em cruzamento com histórico de colisões deixa casal ferido na Vila Nery
Segurança10h52 - 20 Fev 2026

Acidente em cruzamento com histórico de colisões deixa casal ferido na Vila Nery

Carro capota após colisão na SP-215; quatro pessoas ficam feridas
Trevo do Broa 08h19 - 20 Fev 2026

Carro capota após colisão na SP-215; quatro pessoas ficam feridas

Motociclista sofre fratura exposta após colisão traseira na SP-310
Jockey Clube18h28 - 19 Fev 2026

Motociclista sofre fratura exposta após colisão traseira na SP-310

Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís
Segurança13h00 - 19 Fev 2026

Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís

Últimas Notícias