DISE apreende drogas em imóvel abandonado no Jardim Hikare

O Departamento de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, por meio da Delegacia Seccional de São Carlos, divulgou nesta quinta-feira (20) o resultado de uma ação realizada durante a operação “Pré-Carnaval”.

A ofensiva, coordenada pelo DEINTER-3, contou com a atuação de policiais civis da D.I.S.E. (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São Carlos.

Durante diligências veladas no bairro Jardim Hikare, para apuração de denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas, os investigadores localizaram entorpecentes em uma residência em aparente estado de abandono.

No imóvel, foram apreendidas 23 porções de cocaína, um tijolo e porções menores de maconha, totalizando 869 gramas da droga, além de uma balança de precisão e um aparelho celular.

O material foi encaminhado para a unidade especializada, que dará continuidade às investigações para a identificação da autoria delitiva e demais providências de Polícia Judiciária.

