DIG identifica dupla que simulava manutenÃ§Ã£o em postes para furtar cabos de telefonia

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) deflagrou, na quarta-feira (11), uma operação de combate a furtos de cabos da concessionária de telefonia Vivo/Telefônica em São Carlos. A ação ocorreu após a empresa comunicar a Polícia Civil sobre um crime registrado na região leste da cidade, onde diversos metros de cabos de cobre foram furtados, provocando grande prejuízo tanto para a concessionária quanto para consumidores.

Cabos de cobre

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a equipe da DIG vem realizando um mapeamento dos furtos de cabos de cobre em diferentes pontos do município, tanto na área urbana quanto na zona rural. Paralelamente, estabelecimentos que compram materiais de cobre e outros produtos recicláveis também vêm sendo fiscalizados. Em algumas dessas fiscalizações já houve apreensão de materiais e comerciantes foram ouvidos para auxiliar na identificação dos responsáveis pelos crimes.

Investigações

Durante as investigações, os policiais civis foram informados sobre mais um ataque criminoso ocorrido na semana passada, desta vez na Rua Francisco Ferreira, na região da Vila Nery. Com base em levantamentos realizados em conjunto com técnicos da concessionária, foi possível identificar que os criminosos estariam escalando postes para cortar a fiação de cobre no local.

Segundo a empresa, além do prejuízo causado pela retirada dos cabos, cerca de 1.070 consumidores ficaram sem serviços de telefonia, o que mobilizou equipes técnicas para restabelecer o funcionamento da rede.

Dupla confessou a farsa

Com o avanço das investigações, a DIG identificou dois homens, de 55 e 44 anos, suspeitos de participação no crime. Conforme apurado, eles teriam se passado por técnicos de concessionária para cometer os furtos.

De acordo com a investigação, a dupla esteve por volta das 5h da madrugada do dia 4 deste mês na Rua Francisco Ferreira. Enquanto um deles observava o local, utilizando capacete de construção civil, luvas e cinto de segurança para trabalho em altura, o outro subia em uma escada de madeira prolongável para cortar os cabos de cobre da rede.

Para dar aparência de trabalho legítimo, os suspeitos posicionavam cones de segurança ao lado da escada, levando quem passava pelo local a acreditar que se tratava de manutenção da rede.

“Carro do crime” apreendido

Após análise de imagens e levantamentos no local, os investigadores conseguiram identificar os suspeitos. Na tarde de quarta-feira (11), a dupla foi localizada e encaminhada à sede da DIG, onde confessou a farsa.

Eles relataram que o material furtado foi repassado a uma terceira pessoa, cuja identidade afirmaram desconhecer. Também informaram que utilizaram uma caminhonete Montana branca para transportar os cabos.

O veículo, apontado como o “carro do crime”, foi apreendido. Os dois homens foram indiciados por furto de cabos de cobre, e as investigações continuam para identificar o destino do material furtado e localizar outros possíveis envolvidos no esquema.

