DIG esclarece homicídio e prende suspeito de executar comerciante no Presidente Collor

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos esclareceu o homicídio do comerciante D.H.S., de 42 anos, baleado dentro do próprio estabelecimento no bairro Presidente Collor, na região do Cidade Aracy I, na zona sul do município.

O autor do crime foi identificado e teve a prisão temporária decretada durante o curso das investigações. Após cerca de 90 dias de diligências, os investigadores reuniram provas que apontam a participação do suspeito na emboscada que resultou na morte do comerciante.

D.H.S. foi atingido com um tiro na boca e permaneceu internado por seis dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu aos ferimentos.

Crime teria sido premeditado

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, responsável pelo caso, o homicídio foi premeditado. O crime ocorreu na tarde de 18 de outubro de 2025, logo após um forte temporal atingir São Carlos.

Por volta das 15h20, um homem entrou rapidamente no Mercado, no Jardim Presidente Collor. Ao se aproximar de D.H.S., sacou uma arma de fogo de pequeno porte e efetuou um disparo contra o rosto da vítima. Em seguida, fugiu a pé pela Rua Victório Fabiano, também no Presidente Collor.

A ação foi presenciada por duas pessoas, que prestaram depoimento à Polícia Civil. Segundo as testemunhas, o autor não era conhecido no estabelecimento.



Vítima dirigiu até a UPA após ser baleada

Mesmo gravemente ferido e com intenso sangramento, D.H.S. conseguiu correr até o balcão, pegou as chaves da caminhonete Ford Ranger e pediu à esposa que fechasse o comércio. Ele próprio dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

Na unidade, foi inicialmente estabilizado e, em seguida, transferido pelo SAMU à Santa Casa de São Carlos. Exames constataram que o disparo causou lesões graves. O comerciante foi entubado e mantido em coma induzido na UTI.

O caso foi inicialmente registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como tentativa de homicídio. Com a morte confirmada na noite de 24 de outubro, por volta das 22h25, o inquérito passou a apurar homicídio consumado.

Investigação apontou duas hipóteses

Durante os trabalhos investigativos, a DIG recebeu diversas informações e analisou possíveis motivações para o crime. Segundo a polícia, duas hipóteses são consideradas: uma possível discussão anterior com ameaças de morte ou a suspeita de que o comerciante tenha sido assassinado sob encomenda.

Após o avanço das investigações, o delegado representou pela prisão temporária de A.L., de 24 anos, conhecido como “Andrezinho”. A Justiça autorizou inicialmente a prisão por cinco dias, prazo que posteriormente foi prorrogado por mais 30 dias para aprofundamento das diligências.



Justiça decreta prisão preventiva

Com a conclusão do inquérito, novas informações foram encaminhadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. No dia 16 de fevereiro, a Justiça decretou a prisão preventiva de A.L.

O suspeito foi ouvido na DIG e nega a autoria do crime. Apesar disso, a Polícia Civil considera a autoria esclarecida e segue investigando a possível participação de terceiros.

O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos.

