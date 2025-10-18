Comerciante é baleado no rosto dentro de supermercado no Cidade Aracy

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um comerciante foi baleado no final da tarde deste sábado (18), em um supermercado no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir seu próprio veículo até a UPA da Vila Prado, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Segundo informações a vítima estava em seu estabelecimento na Rua José Zavaglia, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da boca. Ainda não há confirmação oficial, sobre a motivação do crime.

Mesmo ferido o homem conseguiu dirigir sua própria caminhonete, até a UPA da Vila Prado onde recebeu atendimento médico. Ele estava com ferimentos graves e bastante ensanguentado.

A equipe médica realizou os primeiros procedimentos e diante da gravidade, a vítima precisou ser entubada. Em seguida, foi transferida para a Santa Casa pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, com escolta da Guarda Municipal.

O veículo do comerciante e o supermercado foram preservados pela Polícia Militar, para o trabalho da perícia. O autor do disparo, até o momento ainda não foi localizado.

O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também