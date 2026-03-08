(16) 99963-6036
domingo, 08 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Desrespeito Ã  sinalizaÃ§Ã£o causa acidente com dois carros no Cruzeiro do Sul

08 Mar 2026 - 15h15Por Da redaÃ§Ã£o
Desrespeito Ã  sinalizaÃ§Ã£o causa acidente com dois carros no Cruzeiro do Sul - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na tarde deste domingo, 8 de março, um acidente de trânsito foi registrado no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, envolvendo dois veículos no cruzamento da Avenida Dr. Pádua Salles.

De acordo com informações apuradas no local, um Honda Fit seguia pela avenida quando o semáforo estava aberto para sua passagem. No mesmo momento, um VW Gol, que vinha pela Rua Grécia no sentido CDHU, teria avançado o sinal vermelho e acabou atingindo a lateral do Honda Fit.

Com o impacto da colisão, o Honda Fit chegou a girar na pista, chamando a atenção de pessoas que estavam próximas ao local.

O motorista de um dos veículos sofreu um ferimento no supercílio.

Ainda não se sabe qual dos condutores não respeitou o sinal vermelho.

