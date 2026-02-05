(16) 99963-6036
Criminosos rendem caseiro e roubam dez armas de fogo em sítio às margens da SP-215, em São Carlos

05 Fev 2026 - 16h48Por Jessica Carvalho R
Um roubo de armas foi registrado na manhã desta quinta-feira (5) em um sítio localizado às margens da Rodovia SP-215, na altura do km 139 + 300 metros, próximo à região conhecida como Aparecidinha da Babilônia, em São Carlos.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar. Segundo as informações apuradas, por volta das 8h30, o caseiro do local foi rendido por dois indivíduos encapuzados e armados com revólveres. Os suspeitos chegaram ao sítio em um Volkswagen Gol preto, modelo G5, veículo que foi identificado com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento da região.

De acordo com o relato da vítima, os criminosos já chegaram questionando sobre a localização das armas, demonstrando ter informações prévias de que havia armamento guardado no sítio. Sob graves ameaças, inclusive de morte, o caseiro foi obrigado a indicar onde os itens estavam armazenados.

O proprietário do imóvel é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), e todas as armas possuíam registro legal. Após localizar o armamento, os suspeitos amarraram o caseiro dentro da residência e subtraíram dez armas de fogo, além de munições. Entre os itens levados estão: um fuzil calibre 5.56, uma carabina calibre 38, uma carabina calibre .22, uma espingarda calibre 28, uma garrucha calibre 32, uma garrucha calibre .22, um revólver calibre 38, dois revólveres calibre 32 e uma pistola calibre 9 mm.

Os autores do crime foram descritos como dois homens de estatura alta, encapuzados e armados. Após a ação, eles fugiram do local em rumo ignorado.

