Corpo com rosto desfigurado Ã© encontrado no Planalto Verde

IML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivo

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de sexta-feira (13), em um imóvel localizado na Avenida Júlio Francisco, na área rural de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, um homem procurou a polícia após receber informações de vizinhos sobre um forte odor vindo da residência, que pertence a seu irmão. Segundo o declarante, o cheiro já persistia havia alguns dias.

Ao ir até o local acompanhado de uma irmã, ele encontrou o portão e a porta da casa apenas encostados. Ao entrar no imóvel, se deparou com o corpo de um homem caído no chão da cozinha. A vítima estava com o rosto desfigurado e em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou a identificação imediata.

O declarante relatou que o cadáver se assemelha ao de seu irmão, que estaria desaparecido e não mantinha contato com a família. No entanto, devido ao estado do corpo, a confirmação da identidade dependerá de exames periciais.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e o médico constatou o óbito no local. A Polícia Civil e a perícia técnica também compareceram para realizar os trabalhos de investigação.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação e determinação da causa da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver e será investigado pela Polícia Civil.

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