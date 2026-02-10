(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Segurança

Condenado por estupro de vulnerável é capturado após abordagem na Washington Luís

10 Fev 2026 - 18h28Por Da redação
Na tarde desta terça-feira (10), uma ação conjunta com o serviço de inteligência do batalhão e o Comando Força resultou na captura de um homem de 56 anos na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 234.

Durante o trabalho operacional, os agentes localizaram e identificaram o indivíduo, constatando que havia contra ele um mandado de prisão em aberto com pena de 8 anos, em regime semiaberto, pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

O procurado foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

