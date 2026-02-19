(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís

19 Fev 2026 - 13h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões foi registrada na manhã desta quinta-feira (19), no km 234 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente ocorreu em meio ao congestionamento provocado por obras na pista, que opera temporariamente com apenas uma faixa de rolamento. Com o tráfego lento e formando longa fila de veículos, um caminhão carregado com laranjas não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira de um caminhão baú.

Com o impacto, o caminhão carregado perdeu o controle e foi parar contra a defensa metálica (guardrail), causando danos à estrutura. Apesar da inclinação do veículo ao atingir a proteção lateral, o caminhão não tombou. Algumas laranjas chegaram a cair na pista, mas em pequena quantidade.
Apesar dos danos materiais registrados nos veículos e na defensa metálica, ninguém ficou ferido.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária estiveram no local para sinalização, atendimento da ocorrência e registro dos fatos.

Leia Também

38&ordm; BPM/I registra redução expressiva nos índices criminais durante o Carnaval
Balanço 11h28 - 19 Fev 2026

38º BPM/I registra redução expressiva nos índices criminais durante o Carnaval

Santana é furtado em frente à maternidade durante a noite
Segurança09h55 - 19 Fev 2026

Santana é furtado em frente à maternidade durante a noite

Estudante da Unicep perde a vida em acidente na SP-215
Colisão traseira 09h30 - 19 Fev 2026

Estudante da Unicep perde a vida em acidente na SP-215

Após desentendimento na rua, grupo invade casa e agride morador
Água Vermelha 09h26 - 19 Fev 2026

Após desentendimento na rua, grupo invade casa e agride morador

Engavetamento com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na WL
São Carlos 08h38 - 19 Fev 2026

Engavetamento com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na WL

Últimas Notícias