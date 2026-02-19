Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís

Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões foi registrada na manhã desta quinta-feira (19), no km 234 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior.



De acordo com as informações apuradas no local, o acidente ocorreu em meio ao congestionamento provocado por obras na pista, que opera temporariamente com apenas uma faixa de rolamento. Com o tráfego lento e formando longa fila de veículos, um caminhão carregado com laranjas não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira de um caminhão baú.



Com o impacto, o caminhão carregado perdeu o controle e foi parar contra a defensa metálica (guardrail), causando danos à estrutura. Apesar da inclinação do veículo ao atingir a proteção lateral, o caminhão não tombou. Algumas laranjas chegaram a cair na pista, mas em pequena quantidade.

Apesar dos danos materiais registrados nos veículos e na defensa metálica, ninguém ficou ferido.



Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária estiveram no local para sinalização, atendimento da ocorrência e registro dos fatos.

