(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão traseira é registrada na Washington Luís

22 Fev 2026 - 20h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão traseira é registrada na Washington Luís - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste domingo na rodovia Washington Luís, no sentido capital–interior. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, um Honda Civic era ocupado por duas mulheres, ambas idosas. O veículo seguia pela faixa da direita quando a condutora sinalizou com a seta e mudou para a faixa da esquerda para realizar uma ultrapassagem em uma motocicleta.

Nesse momento, um carro prata, conduzido por um jovem, acabou colidindo na traseira do Honda Civic. Com o impacto, o veículo prata perdeu o controle e foi arremessado contra a defensa central, sofrendo danos significativos em toda a parte dianteira.

A motorista do Honda Civic conseguiu manter o controle da direção e encostou o carro no acostamento do lado direito da via.

Equipes de atendimento foram acionadas e estiveram no local para prestar apoio.

Leia Também

Motorista capota carro após ser fechado na alça da SP-215
Segurança22h30 - 22 Fev 2026

Motorista capota carro após ser fechado na alça da SP-215

Entregador sofre acidente ao passar sobre buraco
Segurança22h07 - 22 Fev 2026

Entregador sofre acidente ao passar sobre buraco

Acidente na Rodovia Washington Luís deixa casal ferido
Segurança17h35 - 22 Fev 2026

Acidente na Rodovia Washington Luís deixa casal ferido

Colisão deixa criança ferida na Vila Prado
Segurança16h26 - 22 Fev 2026

Colisão deixa criança ferida na Vila Prado

Moradores denunciam envenenamento de gatos no Jardim Pacaembu
Segurança14h50 - 22 Fev 2026

Moradores denunciam envenenamento de gatos no Jardim Pacaembu

Últimas Notícias