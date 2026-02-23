Colisão traseira é registrada na Washington Luís

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste domingo na rodovia Washington Luís, no sentido capital–interior. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, um Honda Civic era ocupado por duas mulheres, ambas idosas. O veículo seguia pela faixa da direita quando a condutora sinalizou com a seta e mudou para a faixa da esquerda para realizar uma ultrapassagem em uma motocicleta.

Nesse momento, um carro prata, conduzido por um jovem, acabou colidindo na traseira do Honda Civic. Com o impacto, o veículo prata perdeu o controle e foi arremessado contra a defensa central, sofrendo danos significativos em toda a parte dianteira.

A motorista do Honda Civic conseguiu manter o controle da direção e encostou o carro no acostamento do lado direito da via.

Equipes de atendimento foram acionadas e estiveram no local para prestar apoio.

