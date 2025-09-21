Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite deste sábado (21), uma colisão traseira foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior, na altura do km 236, em São Carlos.

De acordo com informações, um veículo Chevrolet Onix, de cor branca, colidiu na traseira de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. Com o impacto, o condutor do Onix perdeu o controle da direção e acabou atingindo a defensa metálica (guard rail) da rodovia.

Apesar dos danos nos veículos, não houve registro de vítimas. A equipe da concessionária (Ecovias) esteve no local, prestando os primeiros atendimentos e sinalizando a via para garantir a segurança dos demais motoristas.

As causas do acidente serão apuradas. O trânsito não chegou a ser interditado, mas seguiu com atenção redobrada no trecho durante o atendimento da ocorrência.

Leia Também