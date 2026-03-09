(16) 99963-6036
ColisÃ£o entre Ã´nibus e caminhÃ£o Ã© registrada na Washington LuÃ­s

09 Mar 2026 - 12h28Por Da redaÃ§Ã£o
ColisÃ£o entre Ã´nibus e caminhÃ£o Ã© registrada na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (9), um acidente foi registrado na alça de acesso da Avenida Getúlio Vargas para a Rodovia Washington Luís, no sentido interior.

Um ônibus da empresa Viação Paraty seguia pela alça de acesso quando acabou deslizando sobre uma mancha de óleo que estava na pista. No momento do acidente também chovia, o que deixou o asfalto ainda mais escorregadio.

Sem conseguir parar a tempo, o ônibus acabou colidindo na traseira de um caminhão que trafegava pela via no mesmo sentido.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento e garantir a segurança na via. A concessionária responsável pela rodovia também compareceu para auxiliar na ocorrência e avaliar as condições da pista.

Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção, já que a pista está bastante escorregadia devido à combinação de chuva e óleo sobre o asfalto.

