Colisão entre motocicletas deixa motoboy ferido no Centro

Crédito: SCA

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada no cruzamento das ruas XV de Novembro e Dom Pedro II no Centro.

Segundo informações, ambos os condutores seguiam pela rua XV de Novembro, no sentido centro-bairro, quando, no cruzamento com a rua Dom Pedro II, o condutor de uma Honda Biz acabou colidindo na traseira de uma CG-150, conduzida por um motoboy. Com o impacto, os dois motociclistas foram ao solo.



O motoboy, de 23 anos foi socorrido por uma equipe do SAMU até a Santa Casa de São Carlos.

Uma equipe da Força Tática que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e realizou o isolamento parcial da via, fechando um dos lados para evitar novos acidentes, já que a vítima permanecia caída próxima à sarjeta até a chegada do socorro.

Após o acidente, o condutor da Honda Biz guardou a motocicleta antes da chegada da polícia. Questionado pelas equipes, ele relatou que teria retirado o veículo do local. A pedido dos policiais, a moto foi apresentada novamente, sendo constatado que a documentação estava atrasada.

Diante da irregularidade, a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal de São Carlos.

Leia Também