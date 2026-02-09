Colisão entre moto elétrica e carro deixa mulher ferida no bairro Botafogo

Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo uma moto elétrica e um carro foi registrada na avenida José Pereira Lopes, esquina com a rua Francisco Fiorentino, no bairro Botafogo.

De acordo com as informações, ambos os veículos trafegavam pela avenida no sentido bairro–centro quando a condutora do automóvel sinalizou e reduziu a velocidade para realizar uma conversão à esquerda para a rua Francisco Fiorentino. A motociclista, que seguia logo atrás, acabou colidindo na traseira do carro. No momento do acidente, chovia, o que pode ter prejudicado a visibilidade e contribuído para a ocorrência.

Com o impacto, a condutora da moto elétrica foi arremessada ao solo. A vítima, uma mulher de 42 anos, sofreu trauma na face e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

