Colisão entre moto e carro deixa passageira ferida próximo à USP

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma mulher ferida na manhã desta terça-feira, 10, no cruzamento da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma, ao lado da USP. No local há semáforo e, segundo relatos do condutor da motocicleta, ele seguia pela Rua Visconde de Inhaúma com sinal verde quando a condutora que trafegava pela Avenida Doutor Carlos Botelho teria avançado o sinal vermelho, ocasionando a batida.

Na motocicleta estavam o condutor e sua esposa, que foram arremessados ao solo com o impacto. Uma pessoa que trabalha nas proximidades, bombeiro civil, prestou os primeiros atendimentos à passageira, de 34 anos.

Em seguida, uma equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima com suspeita de fratura na perna, encaminhando-a à Santa Casa. O condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações e não precisou de atendimento hospitalar.

A Polícia esteve no local para o registro da ocorrência.

Leia Também