sexta, 06 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida no Santa Felícia

06 Fev 2026 - 09h06
Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Santa Felícia, no cruzamento da Avenida Bruno Ruggiero Filho com a Rua José Missali.

Segundo informações, o carro trafegava pela Rua José Missali, enquanto a motociclista, de 34 anos, seguia pela Avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido centro–bairro. De acordo com o condutor do automóvel, ao adentrar o cruzamento ele não visualizou a motociclista, que estaria em um ponto cego. Ao avançar, ocorreu a colisão, com a moto atingindo a lateral do veículo.

A vítima caiu ao solo e sofreu trauma na perna. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa.

