ColisÃ£o entre dois carros deixa motorista ferida no Santa FelÃ­cia

Acidente aconteceu no cruzamento entre as Ruas Miguel Petroni e a Vinicius de Moraes; vÃ­tima foi socorrida com ferimentos leves pelo Samu atÃ© a Santa Casa

04 Mar 2026 - 21h25Por FlÃ¡vio Fernandes
ColisÃ£o entre dois carros deixa motorista ferida no Santa FelÃ­cia - CrÃ©dito: Foto: SCA

Uma colisão entre dois carros deixou uma motorista ferida na noite desta quarta-feira (4), no Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas, uma Honda WR-V trafegava pela Rua Miguel Petroni quando um Ford Ka, que seguia na Vinícius de Moraes de Melo, teria avançado o pare ao chegar e quando chegou no cruzamento os veículos colidiram. Com impacto, a vítima foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves até a Santa Casa. 

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e as causas do acidente, serão investigadas. 

