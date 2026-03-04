CrÃ©dito: Foto: SCA

Uma colisão entre dois carros deixou uma motorista ferida na noite desta quarta-feira (4), no Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas, uma Honda WR-V trafegava pela Rua Miguel Petroni quando um Ford Ka, que seguia na Vinícius de Moraes de Melo, teria avançado o pare ao chegar e quando chegou no cruzamento os veículos colidiram. Com impacto, a vítima foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves até a Santa Casa.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e as causas do acidente, serão investigadas.

Leia TambÃ©m