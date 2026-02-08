Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão foi registrada na Rodovia SP-318, em São Carlos, na tarde deste sábado (7). O acidente ocorreu próximo da alça de acesso, no sentido Ribeirão Preto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão trafegava pela rodovia, quando um Fiat Uno que transitava pela alca de acesso colidiu contra a lateral do veículo pesado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como uma ambulância da concessionária responsável pela rodovia, que esteve no local para prestar apoio. Apesar do impacto, não houve registro de feridos e nenhuma das vítimas precisou de atendimento médico. Também não houve encarceramento.

