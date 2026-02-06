Colisão entre caminhão e carro termina com veículo em córrego na Avenida Francisco Pereira Lopes

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um caminhão e um carro foi registrada na Avenida Francisco Pereira Lopes, nas proximidades do kartódromo, em São Carlos. O acidente mobilizou equipes da Polícia e do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações apuradas no local, a condutora do automóvel teria tentado mudar de faixa da direita para a esquerda e não percebeu a aproximação do caminhão que trafegava ao lado. Com isso, ocorreu uma colisão lateral leve, que atingiu a parte traseira do carro.

Com o impacto, o veículo rodou na pista, a motorista perdeu o controle da direção e o automóvel acabou caindo no córrego existente às margens da via.

No carro estavam um casal, marido e mulher, que apesar do susto não sofreram ferimentos. Ambos foram avaliados no local e dispensaram encaminhamento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

