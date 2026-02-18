Colisão deixa motociclista ferido na Washington Luís

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior, na altura do km 229.



De acordo com as informações, os dois veículos colidiram e o motociclista, de 47 anos, caiu ao solo, sofrendo trauma no ombro. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária responsável pelo trecho.

Pelo local também esteve a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que, juntamente com a concessionária, realizou a sinalização da via para evitar novos acidentes e prestou apoio no atendimento à vítima.



O motociclista foi encaminhado com ferimento no ombro para a Santa Casa de São Carlos.

Devido ao acidente, a faixa da direita ficou interditada temporariamente até a conclusão do atendimento e a liberação da pista. A equipe do Policiamento Rodoviário foi acionada para o

