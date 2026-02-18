(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão deixa motociclista ferido na Washington Luís

18 Fev 2026 - 18h29Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão deixa motociclista ferido na Washington Luís - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior, na altura do km 229.

De acordo com as informações, os dois veículos colidiram e o motociclista, de 47 anos, caiu ao solo, sofrendo trauma no ombro. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária responsável pelo trecho.
Pelo local também esteve a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que, juntamente com a concessionária, realizou a sinalização da via para evitar novos acidentes e prestou apoio no atendimento à vítima.

O motociclista foi encaminhado com ferimento no ombro para a Santa Casa de São Carlos.
Devido ao acidente, a faixa da direita ficou interditada temporariamente até a conclusão do atendimento e a liberação da pista. A equipe do Policiamento Rodoviário foi acionada para o

Leia Também

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro
Princípio de incêndio 16h47 - 18 Fev 2026

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro

Homem em situação de rua é socorrido após agressão
Jardim Paulistano15h55 - 18 Fev 2026

Homem em situação de rua é socorrido após agressão

Homem é preso em flagrante após agredir a companheira no Cidade Aracy
"Perdeu a cabeça"13h56 - 18 Fev 2026

Homem é preso em flagrante após agredir a companheira no Cidade Aracy

Homem é flagrado com moto furtada no Boa Vista
Segurança11h21 - 18 Fev 2026

Homem é flagrado com moto furtada no Boa Vista

Fiorino capota na SP-318, em São Carlos
Segurança10h16 - 18 Fev 2026

Fiorino capota na SP-318, em São Carlos

Últimas Notícias