domingo, 22 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão deixa criança ferida na Vila Prado

22 Fev 2026 - 16h26Por Da redação
Colisão deixa criança ferida na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Avenida Leopoldo Prado, próximo ao cemitério Santo Antonio de Pádua, na tarde deste domingo (23).

Na moto estavam o condutor e uma criança de 11 anos, que seguia na garupa. Com o impacto, a menina foi arremessada a cerca de um metro de distância. Ela sofreu ferimentos leves nas pernas e no tornozelo e foi socorrida até a Santa Casa para avaliação médica.

O motociclista também ficou ferido, porém o estado de saúde dele não foi detalhado até o momento.

