segunda, 23 de fevereiro de 2026
Segurança

Ciclista fica ferido após caminhonete avançar "pare" em cruzamento de São Carlos

23 Fev 2026 - 07h41Por Da redação
Ciclista fica ferido após caminhonete avançar "pare" em cruzamento de São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (23) no cruzamento da Rua Toto leite com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o ciclista seguia pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido centro-bairro, quando foi atingido por uma caminhonete que trafegava pela Rua Toto leite. O sinal de "pare" é para quem segue pela Toto leite e, de acordo com relatos, a condutora teria avançado a sinalização, provocando a colisão.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve pelo local, porém o transporte ficou sob responsabilidade dos bombeiros.

