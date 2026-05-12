Ciclista fica ferida após colisão com moto na Vila Nery

Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e bicicleta foi registrada na manhã desta terça-feira, 12, no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Monteiro Lobato, na Vila Nery. O acidente deixou uma ciclista de 46 anos ferida.

Segundo informações apuradas no local, a ciclista seguia pela Rua Monteiro Lobato, subindo um trecho em contramão, enquanto o motociclista trafegava pela Rua 15 de Novembro, no sentido centro-bairro.

O condutor da moto relatou que teve a visão ofuscada pelo sol e não conseguiu visualizar a ciclista a tempo, ocorrendo a colisão.

Com o impacto, ambos caíram ao solo. O motociclista não sofreu ferimentos.

Já a ciclista sofreu ferimentos no quadril, braço e face, sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para a Santa Casa.

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