Segurança

Casal de motociclistas fica ferido após queda em alça de acesso da Washington Luís

06 Fev 2026 - 22h05Por Jessica Carvalho R
Crédito: SCA

Uma queda de motocicleta foi registrada na noite desta sexta-feira (6), na alça de acesso que liga a rodovia Washington Luís (SP-310) ao bairro Jockey Club, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, um casal que trafegava pela rodovia no sentido capital–interior perdeu o controle da motocicleta ao entrar na alça de acesso. O acidente teria sido provocado por pedriscos espalhados na pista, fazendo com que ambos escorregassem e caíssem ao solo.

A mulher sofreu apenas escoriações leves. Já o homem teve trauma em uma das pernas e escoriações no joelho. Os dois trabalham como entregadores e estavam com a bag de entregas nas costas no momento do acidente.

As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos. Apesar do susto, ambos apresentavam ferimentos leves.

 

