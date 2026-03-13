Uma casa de carnes localizada no bairro Jardim Ricetti foi alvo de furto durante a madrugada desta sexta-feira (13). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com o proprietário, os suspeitos invadiram o comércio em três momentos diferentes ao longo da madrugada. A primeira entrada ocorreu por volta das 22h, quando um dos envolvidos teria arrombado o local para ter acesso ao interior do estabelecimento.

Horas depois, por volta das 2h da manhã, o mesmo homem — que utiliza cadeira de rodas — retornou ao local acompanhado de outra pessoa e entrou novamente na casa de carnes.

Já por volta das 5h da manhã, o cadeirante voltou pela terceira vez, desta vez acompanhado de uma mulher, realizando uma nova invasão ao comércio.

Segundo o comerciante, três pessoas diferentes participaram da ação criminosa. Durante o furto, foram levados diversos produtos do estabelecimento, entre eles grande quantidade de carne, doces, bebidas, dinheiro, um celular e cerca de 50 facas que eram comercializadas no local.

Ainda conforme o proprietário, esta é a segunda vez que o comércio é alvo de criminosos. O caso foi registrado e deverá ser investigado pela polícia. Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas às autoridades.

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