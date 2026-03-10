(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Carro perde controle apÃ³s derramamento de carga e Ã© atingido por Ã´nibus na Washington LuÃ­s

10 Mar 2026 - 06h44Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Carro perde controle apÃ³s derramamento de carga e Ã© atingido por Ã´nibus na Washington LuÃ­s -

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na tarde desta segunda-feira (9), no km 238 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com informações da Artesp, o motorista de um GM Celta seguia no sentido sul da rodovia quando passou por um derramamento de carga na pista. Ao trafegar pelo local, ele acabou perdendo o controle da direção.

Logo atrás vinha um ônibus que, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou colidindo na traseira do automóvel.

Apesar do impacto, duas pessoas que estavam no carro e uma no ônibus não sofreram ferimentos.

 

Leia TambÃ©m

Pedestre Ã© atropelado por van na regiÃ£o central
SeguranÃ§a07h45 - 10 Mar 2026

Pedestre Ã© atropelado por van na regiÃ£o central

Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro
SeguranÃ§a16h10 - 09 Mar 2026

Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro

Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina
SeguranÃ§a14h25 - 09 Mar 2026

Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina

Dupla Ã© presa em flagrante por furto de fios e metais em prÃ©dio de antigo banco no Centro
Madrugada 14h12 - 09 Mar 2026

Dupla Ã© presa em flagrante por furto de fios e metais em prÃ©dio de antigo banco no Centro

Homem Ã© preso pÃ³s agredir e enforcar companheira em SÃ£o Carlos
ViolÃªncia domÃ©stica 14h06 - 09 Mar 2026

Homem Ã© preso pÃ³s agredir e enforcar companheira em SÃ£o Carlos

Ãšltimas NotÃ­cias