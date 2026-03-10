Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na tarde desta segunda-feira (9), no km 238 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com informações da Artesp, o motorista de um GM Celta seguia no sentido sul da rodovia quando passou por um derramamento de carga na pista. Ao trafegar pelo local, ele acabou perdendo o controle da direção.

Logo atrás vinha um ônibus que, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou colidindo na traseira do automóvel.

Apesar do impacto, duas pessoas que estavam no carro e uma no ônibus não sofreram ferimentos.

