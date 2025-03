Carro pega fogo em IbatÃ© e Bombeiros controlam incÃªndio

up teve danos de grande monta e foi consumido pelas chamas - Crédito: Divulgação

Um up de um professor que leciona na Emef Professora Maria Luiza Batistela, em Ibaté, foi devorado pelo fogo na manhã desta segunda-feira, 17. O veículo estava estacionado próximo à UBS do Jardim Popular.

O proprietário do carro chegou a ser informado do fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelaram as chamas. A Polícia Civil prestou apoio à ocorrência. E irá investigar a motivação do incêndio. Ninguém se feriu.

