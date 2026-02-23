(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
São Carlos

Carro e caminhão colidem na Washington Luís

23 Fev 2026 - 20h14Por Da redação
Uma colisão entre caminhão e carro foi registrada na noite desta segunda-feira (23), no km 240 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior.
Segundo relato do caminhoneiro, que transportava ração de peixe, a carga foi embarcada na cidade de Descalvado (SP) e tinha como destino o município de Jales, na região de São José do Rio Preto (SP).

Ele seguia pela faixa da esquerda e, ao retornar para a faixa da direita, não percebeu que o automóvel estava em seu ponto cego. Ao realizar a manobra, acabou atingindo o carro, que foi arrastado por alguns metros e parou à frente do caminhão.

No interior do veículo estavam duas mulheres. A condutora não sofreu ferimentos, mas ficou bastante nervosa com o ocorrido. Ambas foram atendidas pela equipe responsável pela rodovia e liberadas no local, sem necessidade de encaminhamento ao hospital.
Equipes de atendimento realizaram a sinalização da via, e a faixa da direita ficou temporariamente interditada até a retirada do veículo e a completa liberação da pista.

