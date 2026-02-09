(16) 99963-6036
segunda, 09 de fevereiro de 2026
São Carlos

Carro bate em poste em alça de acesso da Washington Luís

09 Fev 2026 - 07h23Por Da redação
Crédito: SCA

Uma colisão entre carro e poste foi registrada na madrugada desta segunda-feira (9), na alça de acesso da Rodovia Washington Luís (SP-310) para a SP-215.
Equipes do Policiamento Rodoviário, juntamente com a concessionária responsável pela via, foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram apenas o veículo já colidido contra o poste — o proprietário não estava presente.

Não há informações sobre o motivo pelo qual o carro foi abandonado. A equipe do Policiamento Rodoviário realizou o recolhimento do veículo, que foi encaminhado ao pátio.

