(16) 99963-6036
sexta, 20 de fevereiro de 2026
Segurança

Carro avança sinal de pare e causa acidente no Centro

20 Fev 2026 - 18h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro avança sinal de pare e causa acidente no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre carro e moto foi registrada na tarde desta sexta-feira (20), no cruzamento das ruas São Paulo e 15 de Novembro.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista, de 53 anos, seguia pela Rua 15 de Novembro com a esposa, de 46 anos, na garupa, quando a condutora de um veículo que trafegava pela Rua São Paulo teria avançado o sinal de pare e não percebeu a aproximação da motocicleta.

Segundo relato do motociclista, ele ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu e acabou atingindo a lateral do carro. Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU. A mulher apresentava escoriações pelo corpo e trauma na região do cóccix. Já o condutor sofreu dores na região lombar e escoriações. Ambos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.
Agentes de trânsito estiveram no local para sinalização e organização do tráfego, e a Polícia Militar registrou a ocorrência.

Leia Também

Guarda Municipal prende homem com mandado de prisão em Ibaté
Segurança15h51 - 20 Fev 2026

Guarda Municipal prende homem com mandado de prisão em Ibaté

DISE apreende drogas em imóvel abandonado no Jardim Hikare
Operação 14h22 - 20 Fev 2026

DISE apreende drogas em imóvel abandonado no Jardim Hikare

Polícia Civil do Paraná cumpre mandado e apreende moto furtada em São Carlos 5
Segurança11h08 - 20 Fev 2026

Polícia Civil do Paraná cumpre mandado e apreende moto furtada em São Carlos 5

Acidente em cruzamento com histórico de colisões deixa casal ferido na Vila Nery
Segurança10h52 - 20 Fev 2026

Acidente em cruzamento com histórico de colisões deixa casal ferido na Vila Nery

Carro capota após colisão na SP-215; quatro pessoas ficam feridas
Trevo do Broa 08h19 - 20 Fev 2026

Carro capota após colisão na SP-215; quatro pessoas ficam feridas

Últimas Notícias