Carro avança sinal de pare e causa acidente no Centro

Uma colisão entre carro e moto foi registrada na tarde desta sexta-feira (20), no cruzamento das ruas São Paulo e 15 de Novembro.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista, de 53 anos, seguia pela Rua 15 de Novembro com a esposa, de 46 anos, na garupa, quando a condutora de um veículo que trafegava pela Rua São Paulo teria avançado o sinal de pare e não percebeu a aproximação da motocicleta.



Segundo relato do motociclista, ele ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu e acabou atingindo a lateral do carro. Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo.



As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU. A mulher apresentava escoriações pelo corpo e trauma na região do cóccix. Já o condutor sofreu dores na região lombar e escoriações. Ambos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

Agentes de trânsito estiveram no local para sinalização e organização do tráfego, e a Polícia Militar registrou a ocorrência.

