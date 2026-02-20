(16) 99963-6036
sexta, 20 de fevereiro de 2026
Tráfico

Canil da Guarda Municipal prende homem com drogas e dinheiro no Santa Angelina

Com ajuda da cadela farejadora Índia os guardas municipais localizaram uma sacola com cocaína, crack e maconha

20 Fev 2026 - 20h58Por Flávio Fernandes
Canil da Guarda Municipal prende homem com drogas e dinheiro no Santa Angelina - Crédito: Foto: Divulgação/GCM Crédito: Foto: Divulgação/GCM

Um homem de 29 anos foi preso pelo Canil da Guarda Municipal com drogas e dinheiro na tarde desta sexta-feira (20), no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Segundo relatório da GCM, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Avenida João Dagnone quando avistou o suspeito no canteiro central da via, ao lado de uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e abordado.

Durante abordagem a equipe localizou entorpecentes e R$ 195 em notas trocadas de dinheiro com o homem e após realizarem vistoria nas imediações com a cadela farejadora Índia foram encontrados 29 pinos de cocaína, 47 porções de maconha, 28 pedras de crack. Os GCMs, também apreenderam 5 tubetes de “ice” e nove microtubos de “dry”.

Diante dos fatos o suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

 

