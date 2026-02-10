Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no bairro São Carlos 5

Segundo informações, os agentes realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita em frente a um terreno. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local, sendo que um deles pulou o muro do terreno e os outros dois correram pela via pública, não sendo localizados.

Diante da situação, a equipe do Canil realizou buscas no local com o auxílio da cadela Índia, que acabou localizando uma expressiva quantidade de drogas escondida no terreno. Ao todo, foram apreendidas:163 porções de cocaína,14 porções de skank,115 porções de maconha,15 porções de haxixe

Todo o material foi apreendido e a ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde os entorpecentes ficaram à disposição da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Uma grande quantidade de entorpecentes foi localizada pela equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos durante patrulhamento realizado na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos 5, local já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas.