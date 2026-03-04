(16) 99963-6036
quarta, 04 de março de 2026
Flagrante

Canil da GCM apreende grande quantidade de drogas e detém dois adolescentes por tráfico no Aracy l

Durante a ação os guardas municipais com apoio da cadela farejador Índia apreenderam cocaína, crack, maconha e dinheiro com a dupla

04 Mar 2026 - 13h55Por Flávio Fernandes
Canil da GCM apreende grande quantidade de drogas e detém dois adolescentes por tráfico no Aracy l - Crédito: Foto: Divulgação/GCM Crédito: Foto: Divulgação/GCM

Dois adolescentes de 15 e 13 anos, foram detidos pelo Canil da Guarda Municipal com drogas e dinheiro na manhã desta quarta-feira (4), no Cidade Aracy l, em São Carlos. 

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua João Paulo quando avistaram três pessoas em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, nada foi encontrado com uma menor que estava no local e foi liberada. 

Já com os dois adolescentes as equipes encontraram 22 pinos de cocaína, 4 pedras de crack, 17 invólucros de maconha, R$ 57 em notas trocadas de dinheiro e uma máquina de cartão. Na sequência, com apoio da cadela farejadora Índia foi localizado uma sacola um terreno próximo mais entorpecentes.

No interior havia R$ 215 em dinheiro, 4 porções de “ICE”, 61 pinos de cocaína, 53 pedras de crack e 115 invólucros de maconha. Todo material, foi apreendido e a dupla levada para o Plantão Policial. 

O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência, por ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados para os responsáveis. 

