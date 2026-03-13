Uma caminhonete pegou fogo na manhã desta sexta-feira (13) na Rodovia SP-310 – Washington Luís, na altura do km 205, no município de Itirapina, em direção à capital paulista.
De acordo com informações da Artesp, o condutor seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo começou a pegar fogo. Ao perceber as chamas, ele conseguiu parar a caminhonete no acostamento.
O incêndio atingiu uma GM S-10 e mobilizou equipes de atendimento da concessionária. A ocorrência foi registrada às 7h55. Durante o atendimento, o acostamento e a faixa 2 da pista sul ficaram interditados parcialmente para garantir a segurança no local.
Segundo a concessionária, o fogo foi controlado por volta das 8h50. Apesar do susto, o motorista não se feriu.