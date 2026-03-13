Itirapina

Caminhonete pega fogo na Washington LuÃ­s

13 Mar 2026 - 09h58
Caminhonete pega fogo na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: Artesp CrÃ©dito: Artesp

Uma caminhonete pegou fogo na manhã desta sexta-feira (13) na Rodovia SP-310 – Washington Luís, na altura do km 205, no município de Itirapina,  em direção à capital paulista.

De acordo com informações da Artesp, o condutor seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo começou a pegar fogo. Ao perceber as chamas, ele conseguiu parar a caminhonete no acostamento.

O incêndio atingiu uma GM S-10 e mobilizou equipes de atendimento da concessionária. A ocorrência foi registrada às 7h55. Durante o atendimento, o acostamento e a faixa 2 da pista sul ficaram interditados parcialmente para garantir a segurança no local.

Segundo a concessionária, o fogo foi controlado por volta das 8h50. Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Pedestre Ã© atropelada em cruzamento na GetÃºlio Vargas

Suspeitos sÃ£o detidos com motocicleta parcialmente desmontada em estabelecimento em SÃ£o Carlos

Procurado por furto Ã© capturado pela PM

Golpistas se passam por advogado, promotor e juiz em videoconferÃªncia e aplicam estelionato

Casal Ã© condenado pelo Tribunal do JÃºri por assassinato de lavrador em SÃ£o Carlos

