Caminhonete furtada é recuperada após rápida ação da PM na SP-318

Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (11), a rápida atuação das equipes da Polícia Militar de São Carlos resultou na recuperação de uma caminhonete Nissan Frontier produto de furto ocorrido em Piracicaba.

Segundo informações, o proprietário passou a receber cobranças do sistema de pedágio eletrônico “Sem Parar”, indicando passagens do veículo por praças de pedágio. Ao notar uma cobrança recente na praça de Itirapina, ele acionou imediatamente a Polícia Militar, que agiu com rapidez e mobilizou equipes para patrulhamento na região.

Durante as buscas pela rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), os policiais localizaram a caminhonete trafegando em alta velocidade no sentido Ribeirão Preto. Após contorno e breve acompanhamento, o veículo foi abordado nas proximidades da entrada do distrito de Água Vermelha.

O condutor, um jovem de 19 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi detido. Ele relatou aos policiais que teria adquirido o veículo em Rio Claro, pagando R$ 5 mil no momento, de um total de R$ 13 mil, e que buscaria o restante em Franca. Ainda segundo ele, a caminhonete já teria destino para entrega, mas não informou a quem. O suspeito alegou que atuava como receptador e que não participou do furto.

Durante vistoria, foi constatado que o veículo utilizava uma placa falsa improvisada em folha de sulfite colada sobre a original, com o objetivo de burlar radares, constando numeração pertencente a outro veículo.

O indivíduo foi conduzido ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada, permanecendo à disposição da Justiça.

