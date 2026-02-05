Caminhão puxa fiação e derruba poste em frente ao cemitério na Avenida São Carlos

Crédito: SCA

Um incidente foi registrado na noite desta quinta-feira (5) na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério municipal. Um caminhão de grande porte, que trafegava no sentido Centro–Rodovia, acabou enroscando em uma fiação que estava cedida sobre a via.

Com a passagem do veículo — em um trecho onde o tráfego de caminhões é frequente — a fiação foi puxada, provocando a queda de um poste responsável pela alimentação elétrica do semáforo do local. O poste atingiu um veículo Hyundai HB20 que realizava conversão para acessar o bairro Cidade Jardim, causando danos ao vidro traseiro e à tampa do porta-malas.

No sentido oposto da avenida, a fiação permaneceu baixa sobre a pista, impedindo a circulação de caminhões e ônibus. O tráfego foi liberado apenas para veículos de pequeno porte até que a situação fosse controlada.

Equipes de trânsito, com apoio da Guarda Municipal, estiveram no local para sinalização e orientação dos motoristas. Em razão da queda da fiação, os semáforos nas imediações ficaram inoperantes, gerando atenção redobrada aos condutores, até a normalização do sistema.

Leia Também