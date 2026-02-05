(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Segurança

Caminhão puxa fiação e derruba poste em frente ao cemitério na Avenida São Carlos

05 Fev 2026 - 22h36Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão puxa fiação e derruba poste em frente ao cemitério na Avenida São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um incidente foi registrado na noite desta quinta-feira (5) na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério municipal. Um caminhão de grande porte, que trafegava no sentido Centro–Rodovia, acabou enroscando em uma fiação que estava cedida sobre a via.

Com a passagem do veículo — em um trecho onde o tráfego de caminhões é frequente — a fiação foi puxada, provocando a queda de um poste responsável pela alimentação elétrica do semáforo do local. O poste atingiu um veículo Hyundai HB20 que realizava conversão para acessar o bairro Cidade Jardim, causando danos ao vidro traseiro e à tampa do porta-malas.

No sentido oposto da avenida, a fiação permaneceu baixa sobre a pista, impedindo a circulação de caminhões e ônibus. O tráfego foi liberado apenas para veículos de pequeno porte até que a situação fosse controlada.

Equipes de trânsito, com apoio da Guarda Municipal, estiveram no local para sinalização e orientação dos motoristas. Em razão da queda da fiação, os semáforos nas imediações ficaram inoperantes, gerando atenção redobrada aos condutores, até a normalização do sistema.

 

Leia Também

Câmera flagra colisão que terminou com a morte de mulher na SP-215; veja vídeo
Imagens impressionantes 18h50 - 05 Fev 2026

Câmera flagra colisão que terminou com a morte de mulher na SP-215; veja vídeo

Criminosos rendem caseiro e roubam dez armas de fogo em sítio às margens da SP-215, em São Carlos
Segurança16h48 - 05 Fev 2026

Criminosos rendem caseiro e roubam dez armas de fogo em sítio às margens da SP-215, em São Carlos

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em micro-ônibus no Jardim Cruzado, em Ibaté
Segurança15h37 - 05 Fev 2026

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em micro-ônibus no Jardim Cruzado, em Ibaté

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal na SP-215
Segurança15h25 - 05 Fev 2026

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal na SP-215

Loja de roupas é alvo de furto no Calçadão
Madrugada 13h02 - 05 Fev 2026

Loja de roupas é alvo de furto no Calçadão

Últimas Notícias