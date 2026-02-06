(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Segurança

Caminhão danifica fiação aérea e provoca interdição total da Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira

06 Fev 2026 - 09h55Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão danifica fiação aérea e provoca interdição total da Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira - Crédito: SCA Crédito: SCA

Após a retirada de um caminhão que havia colidido contra uma árvore na manhã desta sexta-feira, uma nova ocorrência foi registrada na Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, no sentido rodovia.

Durante o processo de remoção, a parte superior da carreta permaneceu elevada e, ao seguir pelo trecho, acabou atingindo a fiação aérea existente no local. Com o impacto, diversos cabos foram arrancados, provocando a interdição total da via nos dois sentidos.

Motoristas que trafegam pela avenida, tanto no sentido bairro–centro quanto centro–bairro, encontraram o trecho completamente bloqueado, gerando transtornos e necessidade de desvios.

Agentes de trânsito permanecem no local orientando os condutores e controlando a situação até que toda a fiação danificada seja retirada e a via possa ser liberada com segurança. Até o momento, não há previsão oficial para a liberação total do trânsito.

Leia Também

PM de São Carlos participa de ocorrência que terminou de grande apreensão de drogas em Ubatuba
Operação Verão 11h09 - 06 Fev 2026

PM de São Carlos participa de ocorrência que terminou de grande apreensão de drogas em Ubatuba

9 cidades da região não registram homicídio em 2025
Segurança10h57 - 06 Fev 2026

9 cidades da região não registram homicídio em 2025

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida no Santa Felícia
Segurança09h06 - 06 Fev 2026

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida no Santa Felícia

Vítima de acidente na SP-215 tinha 43 anos e residia em Descalvado
Triste 09h01 - 06 Fev 2026

Vítima de acidente na SP-215 tinha 43 anos e residia em Descalvado

Caminhão colide em árvore e complica o trânsito na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo
Segurança08h51 - 06 Fev 2026

Caminhão colide em árvore e complica o trânsito na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo

Últimas Notícias