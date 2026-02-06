Caminhão danifica fiação aérea e provoca interdição total da Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira

Crédito: SCA

Após a retirada de um caminhão que havia colidido contra uma árvore na manhã desta sexta-feira, uma nova ocorrência foi registrada na Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, no sentido rodovia.

Durante o processo de remoção, a parte superior da carreta permaneceu elevada e, ao seguir pelo trecho, acabou atingindo a fiação aérea existente no local. Com o impacto, diversos cabos foram arrancados, provocando a interdição total da via nos dois sentidos.

Motoristas que trafegam pela avenida, tanto no sentido bairro–centro quanto centro–bairro, encontraram o trecho completamente bloqueado, gerando transtornos e necessidade de desvios.

Agentes de trânsito permanecem no local orientando os condutores e controlando a situação até que toda a fiação danificada seja retirada e a via possa ser liberada com segurança. Até o momento, não há previsão oficial para a liberação total do trânsito.

